“Fue denigrante”; lamenta repostera del polémico pastel de Mickey

Colombia.- Maryuris Muños, quien radica en Barranquilla y a quien le encargaron el polémico pastel de Mickey, explicó que fue lo que pasó con el pastel, cuya imagen se volvió viral, pues nunca le había ocurrido algo así, además de asegurar que tras el “denigrante” hecho sus ventas han bajado considerablemente.

La vida de Maryuris se volvió un calvario luego de que entregara un pastel de Mickey Mouse nada parecido al modelo que le habían pedido y el comprador un tiktoker y hiphopero hiciera una denuncia pública en su cuenta de TikTok, El RealFary.

Tras la denuncia y en su intento por frenar la ola de ataques, Muños explicó qué fue lo que realmente pasó con el polémico pastel de Mickey Mouse.

Lee más: Pareja de casados gana más de 255 mil pesos al mes en OnlyFans disfrazándose de Tarzán y Jane

“Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice la torta y me tocó salir en ese momentito, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado la torta”, relató.

Aseguró que en los tres años que lleva como repostera, no le había ocurrido algo así.

El cliente al recibir el pastel expresó su molestia a través de las redes sociales, “hemos mandado a hacer este pastel muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, se le escucha decir en el video de TikTok.

Sin embargo, muños afirmó que le devolvió el dinero a Fary, y sólo quedó debiendo 10 mil pesos colombianos (51 pesos mexicanos) antes de enterarse de él había publicado la denuncia en sus redes sociales.

“Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando, sin saber lo que realmente sucedió”, afirmó Muños.

Añadió que el acoso no fue solo verbal, pues hubo quienes se pararon frente a su casa a tirarle piedras y como resultado del escándalo, sus ventas se desplomaron.

“Yo no me estaba escondiendo”, lamentó Maryuris.

Tras toda la polémica que estaba ocurriendo en torno al pastel y la reportera, el actor Rafael Caparroso, afortunadamente se acercó a Muños para ofrecerle ayuda, y la llevó a un taller de capacitación que dirige un familiar.

Lee más: ¡Milagro! Pelea hace que mendigo se le quite lo rengo para correr y ponerse a salvo

“Conocí a una mujer trabajadora y honrada, con ganas de echar pa’lante. Reconoció que cometió un error, como cualquier ser humano, y con el afán de cumplir su pedido permitió que otra persona terminara el pudín sin saber las consecuencias. Hoy muchas personas se unen a la causa gracias a @escuelachefcaparroso, que aporta su granito de arena. @marce_capcakes podrá capacitarse y ser más competitiva”; publicó Caparroso en su cuenta de Instagram.

Maryuris Muños tomó la decisión de eliminar su cuenta de Instagram, pero darse por vencida no está en sus planes y con la ayuda del actor y otros reporteros, volvió a hacer el pastel de Mickey que esta vez sí quedó identico al de la muestra.