"Fue un error": mujer es encarcelada por compartir foto íntima de hombre con quien tuvo relaciones

Reino Unido.- Una mujer, de nombre Yasmin Walker, fue llevada a prisión luego de que compartiera a través de su cuenta de Instagram, una fotografía íntima del hombre con quien había mantenido relaciones sexuales, volviéndose viral de inmediato.

La originaria de Scarborough , North Yorkshire, Reino Unido, subió la foto después de que el hombre le manifestara, después de haber tenido intimidad, que solo serían amigos, según lo revelado en el Tribunal de la Corona de York.

La mujer de 30 años, compartió la imagen de las partes privadas del individuo con sus 1.300 seguidores en la red social, acompañada de una leyenda satírica que contenía solo tres emojis, de acuerdo con lo relatado en The Scarborough News.

La víctima, de quien se desconoce sus datos, se encontraba en el cine cuando alguien le mandó una captura de pantalla de la publicación hecha. Rápidamente, él se comunicó con ella para pedirle que por favor, la retirara, amenazándola con ir a la policía si no lo hacía.

Por su parte, el fiscal Lewis Allan comentó que: "La captura de pantalla era de una imagen de él desnudo y publicada en la cuenta de Instagram de Yasmin Walker", "En su caso, tenía 1.300 seguidores. La imagen había estado en línea durante 11 minutos".

La mujer declaró que había realizado la publicación por error y su defensa agregó el hecho de que, supuestamente, había perdido la visión en uno de sus ojos tras un ataque en una relación abusiva anterior, por lo que el delincuente fue sentenciado a 12 años y medio de cárcel.

Asimismo, el juez Sena Morris y registrador de York, denegó la teoría sobre su mala visión, la cual la había llevado a publicar por error la imagen. "Olía a remordimiento", expresó el funcionario.

Yasmin Walker, fue lleva a prisión durante tres meses, tras declararse culpable previamente de compartir la foto sexual privada con la intención de provocar angustia en el Tribunal de Magistrados de Scarborough.

The Scarborough New dijo: "Me temo que este tipo de delito debe ser disuadido porque los delitos cibernéticos de este tipo, que hacen que las personas tengan sus detalles más íntimos esparcidos por todo el mundo, tienen efectos devastadores en las personas, y el público necesita saber que este tipo del delito es grave ".