Ganadero responde a las veganas, "los gallos no violan a las gallinas"

Espeña.- En respuesta a al grupo vegano "Almas Veganas" que en un santuario animal de veganos en Girona, España, un ganadero español publicó un video en el que, haciendo un recorrido por su granja aviar, explica la situación en de las gallinas y por qué no es verdad que estos animales no sufren ningún tipo de violencia.

El colectivo "Almas Veganas" afirman que las gallinas son "abusadas sexualmente" por los gallos en las granjas productoras de huevos:

"Los huevos son de las gallinas. Nosotres les devolvemos sus huevos porque son suyes", tras lo cual estrellan los huevos contra el piso y añaden: "Los huevos no están fecundados, porque nosotros tuvimos que separar los gallos porque no queríamos que las violaran, aunque fuera su naturaleza, porque ellas sufren"

La respuesta de este joven ganadero fue simple: "los gallos no violan a las gallinas", explica, y afirma que en su granja, y todas las granjas de ese tipo no hay gallos, sino puras gallinas.

La verdad es que los gallos no necesitan pisar a las gallinas para que estas pongan huevos, explica el ganadero, la gallina pone sus huevos regularmente cada 28 horas y el gallo simplemente pisa a la gallina para fecundar el huevo; no sin el gallo lo que pasa es que el huevo no se fertiliza.