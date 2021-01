Gato baila Aserejé poseído...por el ritmo "ragatanga" (VIDEO)

Los animales siempre son la sensación, sobre todo cuando hacen algo poco común, cuando aprenden habilidades impresionantes, o hacen algo tierno y gracioso; sobre esto último se trata el video viral que verás más adelante, un gatito que baila mejor que muchas personas la popular canción Aserejé, del grupo "Las Ketchup".

En el material se ve al felino bailar frente a un espejo parte de la coreografía que se hizo famosa junto con la pieza estrenada en el 2002. Tanto fue la sorpresa de los internautas que uno de los comentarios más populares al respecto fue que estaba "poseído", pero por el ritmo "ragatanga".

Cabe destacar que, si bien, el video fue grabado en el 2016, hace cinco años, las redes sociales lo volvieron tendencia en pleno 2021 mostrando que la pandemia y el exceso de tiempo libre lleva a sus usuarios a navegar hasta encontrar "joyas" de ese tipo.

Aunque el material tiene una duración de treinta segundos, son suficientes para ver al minino pararse en sus dos patas traseras para comenzar a moverse al ritmo de la canción cuya letra dice: "Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando, con la luna en las pupilas y su traje agua marina van restos de contrabando".

La mejor parte del material audiovisual llega cuando el gatito comienza a brincar con las dos patas traseras justo en el coro de la canción, mientras mueve las delanteras de un lado a otro tal como en el baile original de "Las Ketchup".

El coro dice así: "Y aserejé-ja-dejé, de jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi, aserejé-ja-de jé, de jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi, aserejé-ja-dejé, de jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi".

Usuarios de internet aseguran que el animal solo está siguiendo las órdenes de su dueño o dueña, insinuando que está entrenado. Argumentan que en el mismo video se ve la mano de una persona dando indicaciones.

Sea como sea, nadie pude negar la ternura que emana el animalito bailando mejor que muchas de nosotros. La muestra de ello es la reacción de las redes sociales, quienes se desvivieron por su actividad.