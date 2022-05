Gigante bebé de 14 meses usa talla 4; trolls del internet se burlan por su gran tamaño

Anna Jabłońska es una joven de 27 años, con una hermosa bebé de 14 meses, sin embargo los trolls del internet hacen bromas crueles sobre ella, por un pequeño detalle, es más grande de lo común, la pequeña gigante usa ropa para niños de 4 y 5 años.

Pese a que la bebé de 14 meses tiene un gran tamaño, y pesa 11 libras más que cualquier otro bebé de su edad, Anna insiste en que su hija simplemente tiene un “apetito saludable”

Pero otros no están de acuerdo y se toman el tiempo para decirle bromas crueles cuando publica fotos de su hija fashionista en línea.

Anna, originaria de Polonia, mencionó que “la gente me dice todo tipo de cosas, especialmente en línea. Dicen que debo estar alimentando a Skylar con chocolate y hamburguesas, pero ella es solo una niña en crecimiento”.

“Yo también era un bebé fornido, así que creo que debe ser algo genético. Mi mamá dijo que cuando comencé a caminar, el peso simplemente se me cayó”.

La joven mencionó que Skylar principalmente es amamantado y rara vez come alimentos sólidos.

“Cuando era más pequeña, literalmente dormía sobre la teta, alimentándose todo el tiempo. Le encanta el queso y el jamón, pero aparte de eso, es difícil que coma sólidos”.

Anna, que siempre se ha enorgullecido de vestirse bien, estaba emocionada de saber que iba a tener una hija con su entonces pareja en marzo de 2019.

Después de darle la bienvenida a la bebé Skylar en diciembre de 2020, estaba emocionada de comenzar a tomar fotos de su hija, a quien describe como “una mini modelo”.

Recordó cómo Skylar era “pequeña y flaca” al nacer, y afirmó que la pequeña comenzó a aumentar de peso rápidamente.

“Simplemente no podía sacármela de encima. Después descubrí que destetarla era muy difícil, no estaba interesada. Afortunadamente, ahora me ve comiendo cosas y quiere involucrarse”.

Publica diariamente en el Instagram de Skylar, donde tiene poco más de 20 mil seguidores, a pesar de las crueles burlas de los trolls en línea.

Afirmó que los trolls siempre le dicen cosas feas de su bebé “como si fuera a alimentar a un bebé con azúcar y hamburguesas... es una locura. Antes me molestaban los comentarios pero ahora soy inmune a todo. Estoy haciendo todo bien y mi bebé necesita combustible para crecer, así de simple”.

“Simplemente ya no leo los comentarios. Me niego a dejar de publicar fotos lindas de ella, creo que es hermosa”, finalizó la joven madre.