Google Maps: Encuentran la alcantarilla donde cayó Georgie en IT (ESO)

Estados Unidos.- Podrán pasar los años pero la película de IT (ESO) sigue sembrando el terror en todo el mundo, tan solo hace falta que llegue Hallowen para ver a miles de personas vestidas de este emblemático payaso. Cabe señalar que a pesar de que en 2017 salió una nueva versión, no podemos negar que la primera es aterradora y que para muchos no tenga comparación, sobre todo por aquella escena donde el pequeño Georgie pierde la vida y que después desencadenaría toda la trama del filme.

Por si fuera poco, recientemente se acaba de viralizar un video en Tik Tok que muestra el lugar exacto donde se desarrolló esta icónica escena, es decir la alcantarilla donde el niño perdió su barco de papel y donde posteriormente cayera en las malvadas manos de Pennywise.

Cabe señalar que para el rodaje de la primera película de IT, se utilizaron locaciones en la provincia de British Columbia, en Canadá. Esta grabación muestra la casa donde Georgie y su hermano Bill, además de la alcantarilla que habitaba el payaso.

De acuerdo al video, la escena se desarrollo en la calle Queens Dr, en Toronto, Ontario, lo cual es posible localizar gracias a la magia de Google Maps.

No cabe duda que esta herramienta de Google esconde miles de lugares increíbles y misteriosos, es por eso que miles de usuarios se mantienen atentos ante cualquier avistamiento.

Este video de Tik Tok se ha vuelto viral en poco tiempo, generando gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los internautas, sobre todo de los fans de la película que quedaron maravillados con esta ubicación.