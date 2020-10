Tokio.- Google Maps se ha convertido en una herramienta indispensable para los usuarios hoy en día, con tan solo hacer una serie de movimientos podemos conocer de cerca casi cualquier lugar del mundo, incluso hasta el más escondido, sin embargo, las cámaras de este servicio también han sido testigo de todo tipo de sucesos como supuestas apariciones de fantasmas, infidelidades, algunos momentos divertidos y otros bastante extraños, un ejemplo de ello es el reciente descubrimiento de una calle en Tokio llena de "hombres paloma".

Todo comenzó cuando la ubicación se dio a conocer en la plataforma de Tik Tok, en el video se puede ver claramente los pasos a seguir para poder llegar a este lugar y presenciar a estas raras personas. Como era de esperarse, la publicación ha generado todo tipo de reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes quedaron sorprendidos pero sobre todo confundidos al ver las imágenes.

No obstante, para algunos resultó ser bastante divertido, pues no es para nada normal ver a un grupo de personas en la calle con una cabeza de paloma. "Es lo mejor que he visto", "este video me hizo el día", "simplemente no vayan a China, van a contagiarse de Coronavirus", comentaron algunos usuarios en el video viral.

¿Cuál es el origen de los hombres paloma?

Las extrañas imágenes de los "hombres paloma" corresponden al año 2013, aparentemente se trata de un grupo de miembros de un blog japonés que sabía que las cámaras de Google pasarían por dicho lugar, así que no tuvieron una mejor idea que colocarse máscaras de estas aves para cuando el vehículo estuviera ahí, lo cual resultó un éxito rotundo ya que quedaron inmortalizados en esta herramienta digital.

Googlee Maps: Usuarios encuentran a extraños "hombres paloma" en calle de Tokio/ Captura

Cabe señalar que para llegar a este peculiar lugar necesitas utilizar la función de "Street View" de Google, los "hombres paloma" se encuentras exactamente alrededor de la Estación de Mitaka, en Tokyo, en una calle arbolada junto a el Acueducto de Tamagawa.

Definitivamente Google Maps no deja de sorprendernos, hace algunas semanas se viralizó otro video en Tik Tok que mostraba una ubicación repleta de supuestos zombies, misma que desató el terror entre los usuarios, sin embargo, se trataba de una obra de arte instalada en región de Finlandia, llamada "La gente silenciosa" o "Hiljainen kansa", creada por el artista local Reijo Kela.