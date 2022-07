"Gracias a todos, hasta luego", youtuber Technoblade dejó TRISTE carta antes de morir

Estados Unidos.- Con un triste mensaje de despedida fue como el youtuber, Technoblade dijo adiós a sus más de 11 millones de seguidores, esto tras perder la batalla contra el cáncer a la edad de 23 años.

"Hola a todos, aquí Technoblade. Si están viendo esto, estoy muerto", fueron las palabras que el padre de Technoblade que leyó la carta como parte de la última voluntad de su hijo.

En la última publicación en el canal de Technoblade se padre del joven reveló muchos detalles de la vida del youtuber, ya que antes de esto, todo lo relacionado a su vida privada era casi un misterio. El padre en voz de su hijo, comentó que su verdadero nombre es Alex.

El mensaje póstumo continúo agradeciendo a los fans por comprar mercancía y apoyar sus transmisiones ya que, gracias a ello, sus hermanos podrían ir a a la universidad, si es que así lo desean.

"Gracias a todos, por apoyar mi contenido a lo largo de los años, si tuviera otras 100 vidas, creo que elegiría volver a ser Technoblade, ya que esos fueron los años más felices de mi vida, espero que hayan disfrutado de mi contenido y los haya hecho reír a algunos de ustedes", menciona el mensaje.

La despedida de Technoblade continuó deseando a sus seguidores que "sigan viviendo una larga, prospera y feliz vida", ya que durante los años en los que formó una comunidad les tomó mucho cariño.

El padre del joven comentó que este mensaje ya había sido planeado por Alex pues incluso ya se había discutido donde se grabaría la despedida, pero desafortunadamente el tiempo les ganó y su hijo falleció.

"Le fue muy difícil escribirlo…y entonces me arrodillé junto a su cama y le dije: 'Alex, no tienes que hacer nada más, has hecho mucho por mucha gente y si quieres, ahora puedes descansar'", cuenta el padre con voz quebrada y al borde de las lágrimas.

El padre relató que tras esto, Alex le pidió su computadora portátil, en donde escribió un par de párrafos, los cuales aunque cree no mencionan todo lo que habría querido decir su hijo, si tienen los puntos esenciales. Continuo, dijo que solo unas cuantas horas después de haber escrito el mensaje, su hijo murió.

"No creo que haya dicho todo lo que quería decir, pero creo entendió los puntos principales. Él terminó eso, se levantó y luego terminó, vivió otras ocho horas después de esos todos nos despedimos. Él era el más increíble, él era el niño más increíble que alguien podría conocer", finalizó.

Technoblade desde que se inició en YouTube formó una gran comunicad, ya que era un gran jugador de Minecraft, el popular RPG de mundo abierto conocido por permitir a los jugadores construir con bloques. Muchos de estos fanáticos se desbordaron en sus redes sociales y expresaron condolencias a la familia de Alex.