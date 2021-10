¡Gran sorpresa! Tiktoker encuentra a su papá en sitio de "Sugar Daddy's"

Estados Unidos.- Una vergüenza total, es como ha calificado, la tiktoker Ava Louise creadora del Coronavirus Chllenge, quien recientemente afirmó haber encontrado a su padre en un sitio web de Sugar Daddys, causando que el corto video volviera viral.

Si bien Ava ya contactaba con una gran popularidad luego de que su fama incrementara tras realizar un polémico reto en donde lamió un inodoro como desafío para desmentir los riesgos del Covid-19, de nueva cuenta sus visualizaciones en la red social incrementaron tras publicar el video relatando de manera muy concreta su bochornoso descubrimiento.

"Cuando encontrar a mi padre en el sitio web de citas Sugar Daddy es estaba usando", escribió Louise de 22 años de edad en el video publicado, junto a una incómoda reacción.

Si bien su reacción no era para más, no le pareció del todo extraño, ya que ella al igual que él frecuenta este tipo de sitios pues además de tener una vida como influencer la hermosa rubia creadora del coronavirus challenge también dedica su tiempo como Sugar Baby, según un artículo publicado por el New York Post.

Según se menciona en la publicación, la influencer, no se detuvo en solo ignorar el perfil de su padre en la plataforma de citas, sino que envió un mensaje diciendo "hola papá", el cual no fue respondió bloqueándola y nunca hablaron sobre eso.

La polémica causó muchas dudas en los internautas que preguntaron a Ava el por qué no envió un mensaje telefónico a su padre, a lo cual ella respondió que "Él no responde mis mensajes de texto. Pensé que podría responderme allí".

Según ha contado Ava, su se actividad secundaria como Sugar Baby comenzó cuando se encontraba en la especialidad de relaciones públicas en la universidad, esto luego de que la influencer viera a algunos de sus amigos en un popular sitio de citas para adultos, en el cual se establecen diferentes arreglos de pago por servicios que en su mayoría son buscados por adultos.