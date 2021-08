Guardia de seguridad es atacado por un fantasma y es captado en video

Colombia.- A través de redes sociales circula el video donde se muestra a un guardia de seguridad en Armenia, donde supuestamente fue atacado por un fantasma.

El incidente del guardia de seguridad, quien relató que fue atacado por un fantasma, sigue llenando detalles que provocan terror.

En el video viral se muestra al guardia de seguridad caminando y de repente se le ve hablando solo, como si estuviera con alguien más, inmediatamente es atacado por "algo" y termina en el suelo, buscando qué fue lo que pasó e intentando iluminar con su lámpara.

De acuerdo con el vigilante, durante la noche del lunes recibió el turno a las 7:00 de la noche, y las últimas personas en salir del CAM se marcharon entre las 9:30 horas o 10:00 pm.

En esa noche, Monroy era el encargado de realizar las rondas y debía pasar por los seis pisos del edificio apagando las luches, pero contó que desde el inicio sintió algo raro en el ambiente.

"En el piso 4 se sentía pesado el ambiente, como que estaba pasando algo, cuando veo que en el lado derecho me va saliendo un funcionario, y me pregunta si ya habían salido los demás funcionarios y le dije que sí, le pedí que me colaborara y que saliera, me habló muy bien, muy dedicado pero veo que se dirige hacia mí para bajar a las escaleras y yo sentía algo raro cuando se me acercó, como un calambre y me dio miedo, yo le dije que mejor bajara por el ascensor, no me dijo nada, solo me miró y de repente no lo vi más".

Tras ese espeluznante episodio, el vigilante decidió preguntarle por este hombre a su compañera que monitoreaba las cámaras de seguridad y ella me dice "compañero usted desde hace un rato está hablando solo. Ahí sentí un vacío, le dije a mi compañera que le estaba hablando en serio. Si yo estaba asustado, quedé peor. Yo solo pensaba, yo estoy cuerdo, estoy seguro que estuve hablando con una persona y empecé a buscarlo por todo el edificio".

Minutos después, el guardia de seguridad vuelve a encontrarse con el supuesto espíritu. "Lo veo que viene de los baños hacia mí, yo quería decirle algo, pero no pude porque algo en mi voz o mi garganta no me dejaba hablar y mi cuerpo se quedó quieto, yo dije de aquí me abro pero cuando me dirigí al ascensor sentí un apretón y me tiran contra la pared, me lastimé un poco el hombro porque eso fue un taponazo, quedé en el piso".

El vigilante no podía entender lo que estaba pasando y sus movimiento se volvieron lentos, dice que era como si estuviera muy pesado, agregó que se le acercó y corrió para tomar su celular e iluminar un poco, en ese momento ve a un hombre y aunque quería salir salir corriendo, no podía ni hablar y estaba consciente pero no podía hacer nada, hasta que el hombre lo cogió del hombro y le pegó contra el muro.

Cuando ven por la cámara de seguridad al guardia tirado en el suelo, dos vigilantes más llegaron a apoyar a Monroy. "Yo quería decirles que el tipo estaba ahí pero no podía hablar y de un momento a otro me coge de una pierna y le pegó sin querer a la compañera, ella dice que sintió algo también y se puso a orar y ahí empecé a sentirme mejor, quedó como si me hubieran metido una pela. Quedé un poco lastimado".

Finalmente el guardia de seguridad pidió ser trasladado a otro lugar de trabajo pues asegura tener miedo de sufrir nuevos ataques.

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos mencionó que siempre trabajan de la mano de Dios y se dio a conocer la situación al obispo Carlos Quintero".