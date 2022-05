Gustavo Soto, señalado de ser "El Jaguar", revela qué hacía cuando DEBANHI Escobar desapareció

México.- Gustavo Isidoro Soto Miranda, señalado de tener el apodo "El Jaguar", reiteró que no le dicen de esa forma y a la vez respondió que hizo el sábado 9 de abril, día en que desapareció Debanhi Susana Escobar Bazaldúa en Escobedo, Nuevo León.

En entrevista con el youtuber de Ecuador, Kevin Nasevilla, el medio hermano del dueño de Transportes Internacionales ALCOSA, aseguró que el día mencionado no se encontraba en México, si no en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos.

Gustavo Soto detalló que tiene fotografías en las que aparece jugando póker a las 5:28 horas del sábado 9 de abril. Cabe resaltar que el sujeto ha asegurado dedicarse a jugar cartas y a actuar en series, películas y videoclips musicales.

"Yo tengo pruebas donde yo no estoy el 9 de abril de 2022. Yo estoy en Corpus Christi. Tengo fotos de cuando estaba jugando póker a las 5:28 de la mañana. A mí no me está buscando nadie", afirmó.

A pesar de que en su cuenta de Twitter, quien asegura ser apodado "King Kong", tiene transmisiones hechas en vivo la tarde y noche del sábado 9 de abril, todas ellas aparentemente en Estados Unidos,. hay quienes especulan con la posibilidad de que se trasladara desde México, pues llegar desde Nuevo Laredo a Corpus Christi, Texas, toma aproximadamente dos horas con 50 minutos.

En entrevista, Gustavo Soto afirmó que el caso Debanhi Escobar le cambió la vida, pues, se volvió centro de atención de personas en diferentes partes del mundo, quienes en su mayoría le amenazan por creerlo culpable de feminicidio.