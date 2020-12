Hace llorar a su mamá con regalo de Navidad en Tik Tok y se vuelve viral

Sin duda la frase "crecer no significa dejar de ser niños" tiene mucha razón, y más en durante la época navideña en la que todos se envuelven en el espiritú de Santa Claus. Así fue como un hijo sorprendió al punto de las lágrimas a su mamá con un inesperado regalo de Navidad.

Un usuario de la plataforma de Tik Tok publicó un video en el que le daba un regalo sorpresa a su mamá "Sorpresa a mamá, el juguete que siempre quizo de niña", escribió oyitos_fabian en la publicación.

El video acompañado de la canción navideña "All I Want for Christmas Is You" de la cantante Mariah Carey con pocos segundos causó la emoción y lágrimas de los usuarios de la plataforma de videos y proto se volvió viral.

El hijo explicó que la mamá siempre pedía cuando era niña a sus padres un juego de té en Navidad, pero esté nunca llegó abajo de su árbolito. Por ello, decidió ser él quien se lo regalara a pesar de ya no ser una niña.

No quería que se quedara con ganas de uno. Se puso contenta. Mi mamá es el amor de mi vida", escribió.

La mamá no esperaba ese detalle, que al abrirlo le causó gran conmoción al punto de las lágrimas, por lo que abrazó a su hijo y se tapó la cara, ya que los demás familiares se encontraban grabando el momento especial. "Su juego de té que quería desde chiquita", se escucha decir a una de sus hijas.

El video rápidamente se volvió viral en Tik Tok, con casi 17 mil reproducciones hasta el momento. Varios comentarios dejaron las personas quienes quedaron conmovidos por el increíble y especial regalo de un hijo a su mamá.

"Yo no estoy llorando, tú estás llorando/ Su niña interior te lo agradece, llorando de alegría/ ¡Hiciste algo increíble! sanaste a su niña interior y eso para el alma es alimento/ Que bonito por hacer feliz a tu mamá/ Me hicieron llorar que hermoso detalle", escribieron los usuarios de la red social.

Fueron muchos los mensajes que señalaban que lloraron al ver el video, ya que se sentían identificados que siempre haber querido un regalo en específico que nunca llegó a alegrar su infancia.