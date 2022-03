"Hacían tríos con ella": Joven reclama que su novia "le fue infiel" con sus padres (VIDEO)

Las historias de corazones rotos son las favoritas de muchos, ya que es fácil sentirse identificado, sin embargo es dudoso que alguien más tenga la misma mala suerte que Marco, un usuario de TikTok que confesó que su ex novia le fue infiel con sus padres, tal fue el caso que los encontró en pleno trío en la sala de su casa.

Fue el usuario de TikTok @marcochavez15 el que se encargó de arrasar con el nuevo trend de la plataforma y es que su historia sorprendió a todo aquel que vio el vídeo, tanto que algunos consideran que se trata de algo completamente falso, después de todo es difícil imaginar que tus propios padres se acuesten con tu novia.

Sin embargo, Marco afirmó que esto le sucedía hace un tiempo; el usuario de TikTok compartió en un vídeo corto la premisa de su experiencia “Yo feliz de que mis papás se llevaban muy bien con mi novia”, se lee al inicio del video, “Hacían tríos con ella” agregó.

Esto bastó para que se viralizara hasta alcanzar más de 23.9 millones de reproducciones que provocaron un obligado Storytime, en donde Marco compartió en tres partes su historia en donde su entonces novia lo engañó con sus propios padres.

Marco explicó que llevaba una relación normal con su novia, incluso habían llegado a una confianza en la que ella visitaba su casa cuando él no estaba “era normal, todos lo veíamos normal, paréntesis, yo veía que se llevaban excelente, extremadamente bien y nunca lo vi como algo negativo, al contrario, dije ‘qué chingón que se lleven tan bien”, contó.

El día en que se enteró de la infidelidad, explicó que él se encontraba en la escuela, pero decidió que no entraría a la última clase, sin embargo al entrar a su casa lo primero que se encontró fue a los tres implicados desnudos en la sala.

“Para empezar, sólo imagínate esto, tu primera impresión de que abres la puerta de tu casa, volteas hacia la sala y ves a tu novia y a tus papás, totalmente desnudos” mencionó Marco “todavía me dicen: 'No, no es lo que parece', o sea, ¿qué están haciendo entonces?” agregó.

Una vez concluyó con su historia, dijo que en ese momento terminó su relación con quien era su novia y desde entonces se alejó de sus padres, ya que no tiene la confianza para hablarles así que, asiste a terapia.

Entre los comentarios del vídeo se pudo encontrar a algunos incrédulos y otros que confiaron en la historia: “Ya no sé si es broma o no”; “Esos padres no merecen perdón en verdad”; “Neta le creen”.