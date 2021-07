He sido cabrón: Hombre celebra su divorcio con música banda afuera del Registro Civil en Coahuila

Coahuila.- A través de redes sociales circula el video viral de cómo un hombre celebra su divorcio con música banda al salir del Registro Civil en Coahuila.

Tras un divorcio muchas personas suelen sentirse tristes o enojados, pero en otros caso se sienten felices después de terminar esa relación; este es el caso de un hombre que se volvió viral por su idea y cantar la canción de "Cabrón y vago".

Este es el caso de un hombre en Coahuila que cuando salió del registro, después de firmar el divorcio, celebró con un grupo musical de banda y el hecho se volvió viral a través de Facebook.

El hombre recién divorciado escogió la canción "Cabrón y vago" de "El Fantasma y Los Dos Carnales", como tema de su reciente separación. Además de la misma publicación que se compartió junto con la imagen del hombre con los papeles de divorcio en la mano.

"He sido cabrón ni se diga vago. Muchos han tratado domar este potro, más no me he dejado", se escucha cantar al hombre.

Los versos de la canción hacen referencia que supuestamente no le ha ido muy bien en el amor, pues es "alguien libre".

El video ocurrió en Ciudad Acuña, en Coahuila que ha generado múltiples reacciones y ha sido compartido.