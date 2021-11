Héroe: conductor sacrifica su auto para detener el de una mujer que se desmayó mientras conducía

Países Bajos.- Henry Temmermans un hombre de Nunspeet, un poblado localizado en los Países Bajos, se convirtió en un héroe local, esto luego de que salvará la vida de una mujer que quedó inconsciente mientras conducía sobre una autopista concurrida.

El hecho ocurrió el pasado 19 de noviembre cuando Temmermans se dirigía a su casa por la autopista A28, para al fin descansar de una semana llena de labores, cuando vio un auto con una conducción extraña sobre la carretera y tras observar con detenimiento la situación decidió actuar inmediatamente, esto según lo publicado por el diario neerlandés, Omroep Gelderland.

Pues casi de manera paralela a él un auto de color gris avanzaba de manera descontrolada, saliendo de la cinta asfáltica y en repetidas ocasiones golpeado con el costado del vehículo la valla de protección de la carretera, ya que la conductora parecía estar inconsciente.

“Lo que vi no me gustó. Estaba claro que la mujer no estaba consciente", mencionó Temmermans.

Tras percatarse de la situación, el hombre aceleró a fondo para rebasar a la conductora y posteriormente se sitió frente a ella para que su auto chocara y así poder frenar el automóvil que hasta ese momento había perdido algo de velocidad.

Gracias a la temeraria y heroica acción se logró que el accidente no pasara a mayores consecuencias, pues la mujer solo resultó con algunas costillas rotas por el impacto.

La heroica acción logró ser captada por otro automovilista quien portaba una cámara de vigilancia, y una vez el auto fue frenado, ambos conductores bajaron de su vehículo para auxiliar a la mujer que seguía desvanecida.

"Vi que había vomitado, pero todavía sentía un latido en su cuello, así que eso me tranquilizó", manifestó Henry al diario neerlandés, y añadió que tras algunos intentos por que recobrará la conciencia la mujer volvió en sí hasta que llegó la ambulancia para trasladarla a un hospital por fracturas en cinco costillas.