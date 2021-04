Héroe queda grabado en video, salva la vida de un niño en la India

India.- A través de redes sociales circula el impresionante video viral en el que un hombre se convierte en héroe y logra salvar a un niño de morir arrollado en las vías del tren.

En el video grabado el pasado 17 de abril del 2021 en la India, la cámara de seguridad captó el impresionante hecho en el que un niño cae a las vías del tren y la madre no podría ayudarla por que padece de ceguera.

En ese instante un hombre actúa rápidamente para poder salvar al niño que cayó a las vías y en unos segundos pasa el tren que pudo haberla arrollado.

Usuarios de internet se preguntaban porqué la mujer no pudo ayudar al niño, pero de acuerdo con los medios de la India, la mujer no podía ver y usaba al niño como guía, pero el niño al caer en la zanja, no podía subirse porque es demasiado alta para él.

Sin embargo el hombre corre deprisa por las vías antes de que llegara el tren, casi sacado de película.

