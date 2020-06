Hilo viral de Netflix que compara personajes de Dark con gatitos

A unas pocas horas del estreno de la tercera y última temporada de Dark en Netflix, serie que se ha convertido en una de las más populares del momento este 27 de junio a las 2:00 de la mañana (hora del centro de México), la cuenta de Twitter de Netflix Latinoamérica "abrió" un hilo para comparar a los personajes de Dark con gatitos.

Como los usuarios lo dijeron es "El hilo que no sabía que necesitaba" y hasta el momento cuenta con 24 mil me gustas en la plataforma de Twitter. Aquí te lo dejamos para que no te lo pierdas.

Con un simple "Personajes de Dark con gatitos. Abro hilo." la cuenta de NetflixLAT ha conseguido muchas reacciones de los seguidores de una de las series más favoritas del momento. Quienes no pueden esperar a ver qué ocurrirá en el Apocalipsis.

Personajes de Dark con gatitos. Abro hilo. pic.twitter.com/VAN526qwYO — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 26, 2020

¿Cuándo y a qué hora se estrena Dark en Netflix?

Netflix informó las horas exactas en las que la tercera temporada de la serie Dark estará disponible en la plataforma de Streaming.

Esta será la última vez que veamos Dark, por eso, buscamos a los mejores fans de este y de todos los mundos para ver y comentar juntos el primer episodio de Dark 3. El ciclo se cierra contigo.

Compartió Netflix en una publicación.

Estos son los horarios para el lanzamiento de la tercera temporada:

12:00am Pacífico

1:00am Costa Rica

1:00am El Salvador

2:00am México

2:00am Colombia

2:00am Perú

2:00am Panamá

2:00am Ecuador

3:00am Puerto Rico

3:00am Dominica

3:00am República Dominicana

3:00am Bolivia

3:00am Venezuela

3:00am Paraguay

3:00am Chile

4:00am Argentina

4:00am Uruguay

