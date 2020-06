Hombre asmático con Covid-19 pide ser tratado con plasma y recibe cruel respuesta

Argentina.- Sin fuerzas, entre lágrimas y desanimado, un hombre decidió grabar probablemente sus últimos momentos de vida, confesó que era un "condenado a muerte", tras haber escuchado una desgarradora respuesta por parte de los médicos.

Oscar Alfredo se encuentra internado en el hospital SantoJanni en Buenos Aires, Argentina, padece de asma crónica y por lo tanto sus esperanzas de vida eran pocas, sin embargo, se volvieron nulas al preguntar a los médicos si podía ser tratado con plasma y estos se lo negaron.

Explicó que uno de los doctores se acercó a él para pedirle disculpas y decirle que "ese tratamiento no es para nosotros, es para otro tipo de gente", haciendo referencia a que solo personas de alto nivel económico o estatus social tienen acceso.

Oscar, comparó su caso con el de Martín Insaurralde, un político local que también padece de asma y que rápidamente fue sometido a un tratamiento con plasma; ahora esta mucho mejor.

Ante esta situación y en modo de resignación, el hombre pidió a todas las personas como él, a que tomarán las medidas necesarias para evitar el contagio del nuevo coronavirus.

Para todos los que están en villas, cuiden a su gente. No salgan. Yo no salía, hice todo bien. No sé cómo me contagié porque me cuidé demasiado"