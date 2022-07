Hombre encierra a su perro bajo el calor infernal en USA para ir al casino y es arrestado

Estados Unidos.- Un hombre fue detenido por la policía de Las Vegas, en Estados Unidos luego de que dejará encerrado a su perro de raza Husky en el auto bajo al menos 40 grados de calor para poder ingresar al casino a apostar.

De acuerdo con el reporte policíaco el culpable fue identificado como Raúl Carbajal de 50 años quien fue detenido por maltrato animal tras dejar al perrito de solo tres meses encerrado en el estacionamiento de conocido casino.

Fueron los elementos de seguridad quienes al notar que el perrito se encontraba encerrado en medio del calor infernal, que procedieron a rescatar al animal por una ventanilla del techo del vehículo.

Los reportes también señalan que el can habría sido atado del hocico con cinta adhesiva para que no realizara ladridos, y además al interior del auto no había ni alimentos o agua, situación que hacía más insoportable los poco más de 40 grados que azotaron la región el pasado 20 de julio.

En videos difundidos por la Policía de Las Vegas se puede ver cuando el hombre de 50 años es arrestado por los oficiales.

"¿Te das cuenta del calor que hace afuera? Tenías el vehículo apagado, las ventanas cerradas y cinta adhesiva alrededor de la boca de tu perro", mencionan los oficiales al apercibir al hombre.

Según mencionaron diarios de la región, el perrito habría pasado al menos dos horas al interior del auto, y pese a que se detuvo al hombre, salió en libertad momentos después tras pagar una fianza de 5 mil dólares, poco más de 100 mil pesos mexicanos.