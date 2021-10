Hombre encuentra extraños huesos escondidos en la pared de su casa y comparte su historia en TikTok

Estados Unidos.- Un usuario de TikTok compartió su espeluznante historia luego de descubrir extraños huesos escondidos en la pared de su casa.

El usuario de TikTok llamado Frances Chuckie Raven @francischuckieraven compartió un video en redes sociales donde encontró huesos escondidos en la pared de su casa.

Compartió una mirada a los huesos y dijo: "Esperando a que vinieran los policías, encontré algunos huesos en mi pared, ¿son humanos?"

"No lo sé. Espero que no". Respondió.

Más de dos millones de personas vieron el video de TikTok , y muchos compartieron sus pensamientos sobre los huesos en los comentarios a continuación.

Varias personas estuvieron de acuerdo en que los huesos definitivamente no eran humanos, y algunos dijeron que podrían haber pertenecido a una vaca.

Pero aún así, era extraño que terminaran en la pared de una casa.

Una persona escribió: "Parecen huesos de ganado, pero normalmente no se encuentran en las paredes".

Otro dijo: "Arqueólogo aquí, no humano. Pero da mucho miedo ver si no sabes qué buscar. He visto gente pensar que más cosas al azar eran humanas".

Un tercero agregó: "Dependiendo de la antigüedad de su casa, solía ser común colocar mascotas muertas en la pared como una forma de protegerse a usted ya la casa en el más allá".

En una serie de videos de seguimiento, Frances explicó cómo metió los huesos en una bolsa y los llevó a la policía para que los investigara.

El dueño de la casa se preocupó de que alguien podría estar viviendo en el espacio espeluznante y podría ser asesinado.

Sin embargo, el misterio se resuelve más tarde y se confirma que su vida está a salvo cuando la policía le informa que los huesos son en realidad de chuletas de cordero.

Y agrega: "Acabo de recibir una llamada de la policía" u dijo que los resultados están listos y que son huesos de chuleta de cordero.

"Así que fue una completa pérdida de tiempo, pero ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Por qué están en mi pared? No puedo dejar los huesos de la pared allí".