Hombre finge muerte por Covid-19 para poder terminar con su novia

Hawái.- La mujer de nombre Kathryn, decidió contar su "triste historia" a través de la red social de TikTok, luego de que su novio le dijera que se había contagiado de Covid-19, para después desaparecer de su vida y ya no continuar con la relación que mantenían.

La usuaria contó cómo fue que su novio fingió que había muerto por coronavirus para ya no verla más, detallando que antes de saber la verdad, había acudió con las autoridades para informar de su desaparición, no obstante, le informaron que no existía.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

William James Khan, su expareja, y Kathryn, se conocieron por medio de una aplicación de citas en el año 2018; ambos habitantes de Honolulu, Hawái, teniendo una gran química desde el primer momento.

Leer más: Reto viral: encuentra el celular oculto en la alfombra en menos de 15 segundos

Debido al supuesto trabajo de William, era complicado verse con frecuencia, por lo que él le propuso a Kathryn, verse tan solo una vez por semana, a lo cual ella accedió sin ningún problema.

“Así que mi novio no sólo me ghosteó fingiendo su muerte, sino que además me mintió durante dos años sobre su verdadera identidad”, manifestó la mujer por medio de TikTok.

Al inicio, ella confesó que no buscaba nada serio, pero que poco a poco fue enamorándose gracias a su amabilidad, consideraciones y tolerancia. Ambos se citaban en un hotel, debido a que, según él, no quería molestar a su compañero de piso y a su hija pequeña.

Leer más: Video. Hombre que viajaba en un Tesla muere tras impactarse con un camión

Después, tomaron la decisión de iniciar una relación más formal, sin embargo, el hombre le dijo que su madre tenía cáncer y que debía viajar con recurrencia para poder ver, por lo que la pareja empezó a verse mucho menos que al principio.

Más adelante, William le informó a Kathry que su papá tenía tuberculosis, lo cual hizo que el distanciamiento fuera en aumento. Finalmente, tras 2 años de relación, el hombre le dijo que había salido positivo a Covid-19, por lo que había tomado la decisión de hospitalizarse.

Fue hasta un mes después, tras las faltas de contestación por parte de su pareja que, ella decidió llamar al hospital y le aseguraron que nunca atendieron a un hombre con ese nombre, así que fue con las autoridades para denunciar su desaparición, y ellas le respondieron que esa persona no existía.