Hombre intenta apagar el asador y termina explotando. Viral

EEUU.- Nada mejor que disfrutar de una buena carne asada para matar el tiempo durante la cuarentena, sin embargo, siempre hay que tomar varios puntos en cuenta, como su preparación, y cuando decimos esto no nos referimos solo a su sabor, si no a todo lo necesario.

Uno de esos puntos a tomar en cuenta es prender el carbón, y aunque no lo creas, saber apagar el carbón, si no nos crees, seguramente no haz visto el video que a continuación te presentaremos.

En redes sociales comenzó a circula la grabación donde un hombre intenta apagar el asador después de una larga jornada, pasa esto utilizó una cubeta llena de agua, sin embargo, contrario a lo que muchos esperaban el fuego no se apagó, si no que ¡explotó!.

Lo más probable es que el asador aun contuviera partículas de grasa o aceite, lo cual sabemos que al hacer contacto con el agua puede provocar una fuerte reacción en el fuego en lugar de sofocarlo.

El video donde el hombre sale volando por las llamas se ha vuelto viral en Internet, generando miles de reacciones de asombro por parte de los usuarios.

