Hombre lucha con cocodrilo para salvar la vida de un cachorro en EEUU

Florida.- Internet está lleno de contenido impresionante de todo tipo, acciones que muchas veces solo buscan ganar "me gustas" o comentarios, pero muchas otras que salen del corazón con motivos sinceros, como el valiente hombre que protagonizó el video de más adelante.

Un estanque en Florida, Estados Unidos (EEUU), fue el lugar donde un sujeto decidió poner en riesgo su vida para rescatar a un pequeño perro que estaba a punto de ser devorado un por cocodrilo.

En el video se ve al hombre emerger del agua lentamente mientras sujeta con ambas manos al reptil, para después llevarlo a la orilla e intentar abrir sus fuertes mandíbulas para que salga el canino.

Tras segundos de intensa lucha, el héroe de hoy logró su cometido, permitiendo al atacado escapar lo más rápido posible con notorio dolor en su cuerpo y un paso no tan fluido al intentar correr.

El valiente hombre, que viste pantalón azul, así como playera y gorra blanca, permaneció unos segundos más sosteniendo con fuerza al animal, en un intento de que no le mordiera o siguiera al can.

Aunque no se supo cómo terminó el suceso, se puede especular que el sujeto tenía conocimiento sobre cómo tratar a estos peligrosos animales carnívoros. Internautas opinaron en comentarios que de no ser así, "el hombre es tan valiente que está loco".

El video no fue agregado a la nota porque las imágenes podrían resultar delicadas e hirientes para algunas personas, sin embargo, encontrarlo es fácil. Solo debes entrar a Youtube y escribir en el buscador "Video: Florida man pulls his dog from the jaws of alligator" (sin las comillas).