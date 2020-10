Hombre ofrece "enseñar modelaje" a niña pero le pide no decir a sus padres (VIDEO)

Argentina.- Los niños y niñas son tiernos y buenos en casi todos los casos, pero también son un blanco perfecto para personas con maldad en la mente, ese tipo de gente que no se toca el corazón con tal de conseguir su objetivo, sea cual sea.

Algo relacionado a esto sucedido en Catamarca, Argentina, y quedó grabado en video gracias a la astucia de una pequeñita que no dudo en usar su teléfono celular al sentirse en peligro.

La niña de solo once años de edad documentó cómo un hombre adulto se le acercó ofreciendo enseñarle a ser modelo, condicionando su ayuda a cambio de no decir una sola palabra a sus papás.

El sujeto, insistente, trató en todo momento de convencerla de ir a su casa para así comenzar con las supuestas clases.

En el video se ve al presunto pedófilo acercarse a la menor montado sobre una motocicleta, intentando convencer a la niña diciéndole que después de la visita a su casa podrá ser parte de espectaculares desfiles de moda.

El sujeto repetía a la menor que trabaja en el ámbito del modelaje descubriendo nuevos talentos, por lo que preguntaba si no tiene prendas o zapatos con tacón para tomarle unas fotografías, diálogos como sacados de una telenovela, pero que fueron gabados.

Mi casa está allá, yo te voy a decir cómo te vas a parar, cómo te vas a vestir. ¿Te animas?", dijo el presunto agresor.

Ante la invitación, la niña responde que debe avisar en su casa, sin embargo el hombre respondió rápidamente diciendo que es mejro no hacerlo, pues no le darían permiso. "Eres menor, no les digas a tus papás porque no te van a dejar", dijo.

La niña mostró el material audiovisual a sus madre, quien la acompañó a realizar una denuncia legal contra quien resulte responsable.

Según información de medios locales el hombre fue detenido por "producción de pornografía infantil", y ligado a una supuesta red de pedofilia, pues al menos tres menores más presentaron quejas similares.

En su vivienda fueron encontradas prendas de mujer, memorias tipo USB, fotos, televisores y cámaras.