Hombre que camina a cuatro patas todos los días como un 'perro' causa furor en Tik Tok

Nathaniel Nolan, de 31 años, ha estado desarrollando su rutina de ejercicio diaria durante el último año, desde gatear hasta correr y mantener el equilibrio a vista de perro, lo que asegura ha logrado maravillas con su cuerpo.

Extrañas imágenes virales que han sido vistas más de 20 millones de veces, muestran al joven corriendo por la hierba y trepando por su sala de estar como un perro, quien pasa al menos 30 minutos por día encorvado sobre sus manos y pies.

Los usuarios de TikTok se han quedado desconcertados por sus clips diarios, y muchos se burlan de él como "loco", sin embargo a Nathaniel, no le importa y dice que ha funcionado de maravilla para su estado físico, además recomendo que todos los asistentes al gimnasio hagan lo mismo.

Nathaniel, originario de Indianápolis, Indiana, en Estados Unidos, mencionó que ha visto a personas en Internet hablando “de eso, que me veo como un perro, pero realmente no he pensado mucho en cómo se ve mientras estoy", solo me estoy moviendo.

"Si tuvieras que vivir tu vida basándote en cómo la gente piensa que se ve algo, entonces te vas a arrinconar en una caja realmente pequeña. Cuando estoy en público, a la gente realmente no le importa. Si quieres bajar y hacer algunos gateos en el parque, a nadie le importa. A mí tampoco me importa", afirmó.

El amante de las artes marciales dice que luchó contra el dolor en las articulaciones durante los entrenamientos de alta intensidad, por lo que improvisó para encontrar una forma menos vigorosa de desarrollar su fuerza y Flexibilidad.

Afirma que el régimen proporciona un entrenamiento de baja intensidad para sus brazos de la misma manera que caminar lo hace para las rodillas, los tobillos y las piernas.

"La idea de usar la posición de cuatro patas fue mía. No he visto a nadie más hacerlo. Todavía vivo una vida completamente normal, pero dedico tiempo para hacer esto todos los días. Si quieres hacer algo con tu cuerpo, debes prepararlo para ello. Entonces, si quieres ponerte en forma y hacer ejercicio, definitivamente debes hacer esto. Cualquiera puede beneficiarse de esto", manifestó.

Nathaniel comenzó su 'entrenamiento a cuatro patas' gateando durante un minuto y luego agregando un minuto cada día hasta el día 30, cuando detuvo el aumento para evitar que 'se fuera de control'.

El padre admite que al principio lo encontró agotador, pero dice que no le ha causado ningún impacto negativo aparte de los callos en las manos.

Está planeando lanzar un programa de ejercicios, pero actualmente está desarrollando las "reglas universales" de la técnica que se pueden aplicar a todos.

Miles de seguidores en línea están intrigados por el método poco ortodoxo de Nathaniel.

Algunos de los comentarios que dejaron en su caja de opiniones, dicen:

"La cosa más loca que he visto en mi vida", "Parece que se supone que debemos hacer esto. Se ve tan natural", "Bro se está poniendo en modo cachorro" y "Acabo de empezar esto e hice mi caminata de un minuto y, Dios mío, esto es tan difícil".