Hombre sale de fiesta y termina enterrado en un ataúd, asegura lo querían ofrendar

Bolivia.- Agosto es uno de los meses más importantes para los agricultores en Bolivia, durante este mes se realizan ofrendas y commemora a Pachamama, la diosa de la tierra, sin embargo, no todos los rituales son tan aceptables, pues en algunos resultan afectadas otras personas, tal como pasó a un joven de 30 años, quien había salido de fiesta con sus amigos, pero terminó enterrado en un ataúd.

El joven que habría sido ofrecido como ofrenda, fue identificacomo como Víctor Hugo, quien al parecer había ingerido bebidas alcohólicas junto a desconocidos.

Víctor contó a diversos medios locales que se había convivido con varias personas desde el viernes pasado.

“El viernes hemos tomando, el sábado hemos tomado igual, estaba con mi bloque, y el domingo igual estábamos compartiendo, pero hasta ahí. Más tarde me ha invitado un desconocido una caja de cervezas, eso he tomado y ya no me acuerdo de nada”, mencionó.

Luego contó que despertó dentro de un ataúd enterrado, en el municipio de Achacachi

“He visto esos videos que dicen que son sullus, eso pareciera que me hubieran querido hacer”, dijo refiriéndose videos en los que se ofrenda a la diosa de la tierra.

“Estaba enterrado, apenas he salido. He roto el ataúd, sentía el peso de la tierra ahí. Me he salido y me he escapado corriendo, estaba enterrado”, añadió.

El joven afirmó que también fue con las autoridades locales para denunciar la que le tocó vivir, pero no le hicieron caso.

“He ido a la policía y la policía se ríe, me dicen que estoy en estado de ebriedad”.

Te recomendamos leer:

“Lo encontré totalmente mal, no sabía a dónde ir”, dijo un hombre que le había ayudado a salir.

Contó que “estaba compartiendo con unos amigos y él me dice: ‘No sé dónde estoy, no sé lo que estoy haciendo aquí’. Él estaba encapuchado, lleno de cemento en el rostro. Él dice que lo querían llevar a Achacachi, lo querían ofrendar”, agregó.