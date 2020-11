Hombre se graba mientras presume que "borracho" maneja mejor; choca y mueren tres personas

Estados Unidos.- En redes sociales circula el video donde un sujeto de nombre Camilo Morejón conduce a toda velocidad bajo las influencias del alcohol mientras asegura frente a la cámara que "borracho maneja mejor", esto sin imaginar que momentos más tarde se estrellaría con otro vehículo provocando la muerte de tres de sus acompañantes entre ellos su pareja sentimental.

En la grabación se puede ver incluso que el hombre sigue tomando bebidas alcohólicas y se distrae del volante, además que las otras personas no usan el cinturón de seguridad. De acuerdo medios locales, el hombre terminó estrellándose contra un camioneta pick up en la ciudad de Houston, Texas.

Yo manejo mejor cuando estoy tomado, así mira, con la botella en la mano", dice el hombre en la grabación.



Como resultado del accidente tres personas murieron, en cambio, él y el conductor de la otra unidad no murieron; ambos fueron trasladados por paramédicos a un hospital donde se reportan como delicados.

Por su parte, Sean Teare, director de la Oficina de Delitos Vehiculares de la Fiscalía de Harris, explicó que las personas habían estado bebiendo durante toda la noche y se estrelló aproximadamente a 90 millas por hora en otro vehículo que estaba por entrar a una gasolinera.

"El egoísmo y la estupidez de ponerse detrás del volante cuando has estado tomando, causaron que tres personas, y posiblemente cuatro, hayan perdido la vida sin razón. En este mundo no hay lugar para este tipo de acciones y lo mejor que te puede pasar es que seas arrestado por conducir bajo los efectos (DUI) del alcohol, muchos no tienen ese privilegio, muchos terminan matándose o matando a alguien más", dijo el oficial.

Los desafortunados hechos ocurrieron el pasado 25 de octubre. Morejón se encuentra en recuperación para luego presentarse en su primera audiencia en la Corte Criminal 339 de Distrito en el Condado de Harris, ya que de momento presenta cargos por intoxicación, asalto agravo y gastos médicos del otro conductor de las que deberá hacerse cargo. Se estima que Morejón podría alcanzar hasta 60 años de cárcel.

Como era de esperarse, la publicación del videos e ha vuelto viral en redes sociales, generando gran cantidad de reacciones por parte de los usuarios, quienes no tuvieron compasión y se expresaron molestos por su acción. "La bebida acabó con ellos. No me alegro pero tuvieron lo que merecían, menos porquería para seguir acabando con la vida de gente inocente. Si él se salva no va a salir más de la cárcel donde merece estar y ella no va a ver crecer a sus hijos por borracha.", comentó una mujer.