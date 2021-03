Hombre se siente engañado al descubrir que su novia no es pelirroja y no sabe si terminar con ella

El hombre, molesto por descubrir la verdad sobre el cabello de su novia, externó sus deseos de terminar con ella, no sin antes consultarlo con Reddit, quien estuvo de acuerdo con la decisión luego de que la consulta se hiciera viral.

"Descubrí que mi novia no es pelirroja, ahora quiero romper con ella", escribió el individuo en el sitio web, detallado que hace unos seis meses conoció a su actual pareja, con quien tuvo una gran química de inmediato, explicó.

Él se sentía sumamente afortunado porque ella no solo era "cariñosa, optimista, hermosa, básicamente todo el paquete", sino que también tenía una linda cabellera larga y pelirroja.

El hombre de 31 años de edad, confesó que todas su exparejas han tenido el cabello pelirrojo, y que simplemente no le llaman la atención las mujeres con otro color de pelo; fue por esto que cuando su novia le comentó que necesitaba retocar sus raíces, sintió un gran desconcierto.

Él dijo: "Ella me mostró las raíces de su cabello, que estaban escondidas justo en la parte superior, y me dijo que no era una pelirroja natural y pensó que ya me habría dado cuenta".

"El color de sus raíces es un color marrón polvoriento que no encuentro nada atractivo".

El hombre agregó: "Le pregunté por qué me había mentido y me dijo que nunca había afirmado ser pelirroja por naturaleza.

"Ella sabía de mi atracción por las pelirrojas, pero dijo que pensaba que no era gran cosa"

Después de contarle a su amigo, le dijeron al novio que estaba siendo "superficial"; por esta razón, decidió acudir a Reddit para valorar si lo que sentía era una exageración de su parte, no obstante, la mayoría de los usuarios comentaron estar de acuerdo con la determinación de dar por finalizada esa relación.

También, hubieron personas que opinaron lo contrario, diciendo que: "Romper con ella... parece que está mejor sin un chico superficial como tú", "si no puedes olvidar el hecho de que ella no es pelirroja natural, es ella la que está esquivando una bala", "no te pereces que la deje encontrar a alguien que la quiera".