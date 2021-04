Hombre sufre un derrame cerebral luego de estirarse y tronarse el cuello

En abril de 2019, el curioso caso de una paramédica que sufrió un derrame cerebral luego de estirar su cuello, se volvió viral en redes sociales debido a la irregularidad del acontecimiento, lo cual generó preocupación entre los usuarios.

Sin embargo, esta mujer no ha sido la única en sufrir un accidente cerebrovascular luego realizar este movimiento; tal fue el caso de Josh Hader, de 28 años de edad, quien recientemente, corrió con la misma suerte que la paramédica.

El hombre narró que se encontraba estirándose y tronándose el cuello, cuando, por accidente, se dislocó sin darse cuenta hasta que se paró para para ir por una bolsa de hielo, percatándose de que no podía caminar del lado derecho.

De inmediato, su suegro lo llevó al hospital Mercy, en donde le informaron que había sufrido un derrame cerebral, no obstante, el accidente no le había ocasionado consecuencias severas.

"Cuando se tronó el cuello, se desgarró las arterias que van al hueso del cuello, donde se une al cráneo y la base del cerebro", declaró el doctor Vance MacCollum, quien lo asistió en la unidad de cuidados intensivos.

Josh había ingresa al hospital entumecido y débil, con visión doble y sin poder caminar tras tronarse el cuello. El hecho ocurrió el pasado 14 de marzo, hoy en día, Hader se encuentra en rehabilitación para recuperar el movimiento.

"Actualmente puedo caminar sin una andadera o bastón, pero me canso mucho más rápido que antes. Mi equilibrio no está del todo bien, pero no es terrible", dijo.