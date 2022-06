Hombre usa los pies para dibujar increíbles retratos de celebridades Will Smit y Ariana Grande entre ellos

Un talentoso artista ha asombrado a sus fanáticos con sus extraordinarios retratos de celebridades como Billie Eilish y Ariana Grande, todos los cuales han sido dibujados con sus pies.

El artista ha cautivado a sus fanáticos después de compartir una serie de retratos de celebridades dibujados a pie, y algunos comentaron que puede dibujar mejor con los pies que la mayoría de las personas con las manos.

René Vignola decidió probar una técnica diferente durante el encierro y se topó con un talento oculto inusual para dibujar, con los pies, al que se refiere como 'PataDibujos'.

En una serie de videos fascinantes compartidos a través de TikTok, se puede ver al joven de 21 años agarrando una pluma con destreza entre el dedo gordo y el segundo, antes de dibujar una variedad de caras famosas.

Los temas han incluido previamente a la cabeza de cartel de Glastonbury, Billie Eilish, al rapero Kanye West , así como al actor Will Smith y la estrella del pop Ariana Grande.

René, quien vive en la ciudad de Puebla, México, dijo: “Siempre me ha interesado todo lo relacionado con el arte. Descubrí esta nueva habilidad en busca de salirme de lo convencional. Decidí probar un nuevo desafío artístico para mí.

“Empecé con dibujos de caricaturas pero, con mi progreso creciente, decidí subir el nivel de dificultad haciendo retratos de celebridades, y después de subir los videos a TikTok recibí un gran apoyo del público”.

Su retrato de Kanye ha demostrado ser uno de los favoritos entre los fanáticos y, desde entonces, el video ha registrado más de 4,8 millones de visitas.

Una persona admitió que "el hermano puede dibujar mejor que yo con los dedos de los pies que yo con las manos", mientras que otra dijo que se había sentido "inspirada" para intentarlo por sí misma.

Muchos quedaron asombrados por su habilidad para agarrar el bolígrafo con tanta firmeza, y un tercero quedó impresionado y comentó: "Tienes un agarre tan bueno".

Otros bromearon sobre el hecho y comentaron "como para que te digan 'parece que lo hiciste con las patas'".

Te recomendamos leer:

René continuó: “Soy un artista empírico. No solo hago arte con los pies, también uso las manos y con ellas hago dibujos, pinturas, esculturas y manualidades. Estoy estudiando comercio internacional, pero esto no me impide hacer este pasatiempo que me ha acompañado desde que tengo memoria”.