Hombre 'vientre de titanio' come alimentos vencidos, incluido el huevo frito de 73 días

Un hombre que dice que tiene el 'vientre de titanio' se ha vuelto viral en TikTok después de experimentar cuánto puede estirar la vida útil de los alimentos, incluido comer un huevo frito 73 días después de su fecha de caducidad, cuando otro de la misma edad se había puesto verde.

Gavin Wren, de 44 años, de Forest Gate, Londres, tiene la misión de hacer que los hogares lo piensen dos veces antes de tirar alimentos básicos de sus refrigeradores que podrían durar mucho más de lo esperado.

Sus experimentos, que acumularon más de cuatro millones de visitas en TikTok, analizan lo que sucede cuando come ciertos alimentos vencidos, muchos de los cuales van en contra de los consejos de seguridad.

En su trabajo diario, Gavin, que tiene una relación con el artista Uli Ap, de 41 años, asesora a las organizaciones sobre cómo la producción de alimentos puede volverse más sostenible.

Gavin no es un experto en seguridad alimentaria y admitió que algunos de sus 54 mil seguidores en TikTok están preocupados por él y afirma que recibe "muchos mensajes de personas que me preguntan si todavía estoy vivo, si no publico para un día."

Insistiendo en que está "absolutamente bien" hasta el momento, explicó que hay un significado serio detrás de los extraños desafíos que comparte en línea en un intento por evitar que la comida se deseche si no es necesario.

“Estoy sorprendido por la cantidad de comida que desperdiciamos. Crecí en una familia donde si algo se veía y olía bien, simplemente lo comías. Tal vez eso me dio un vientre de titanio. Pero el objetivo de los desafíos no es sorprender o asquear a nadie, sino mostrarle a la gente que la comida puede durar mucho más de lo que esperas”, afirmó el hombre.

Luego agregó que “la gente siempre me pregunta si he estado enfermo, y juro por Dios que nunca he tenido problemas estomacales ni ninguna enfermedad. He estado absolutamente bien con todos ellos”.

Foods Gavin probó hummus 17 días después de su fecha de caducidad, solo se detuvo cuando un microbiólogo encontró bacterias en él, y recientemente publicó un video de sí mismo comiendo una cucharada grande de yogur, 31 días después de su fecha de caducidad.

En su sitio web, la Agencia de Normas Alimentarias (FSA, por sus siglas en inglés) explica que la fecha de caducidad es "sobre la calidad y no la seguridad", mientras que la fecha de caducidad es "sobre la seguridad" y recomiendan no comer, cocinar ni congelar ningún alimento pasado la fecha de caducidad.

El jefe de enfermedades transmitidas por los alimentos de la FSA, Narriman Looch, advirtió claramente: "Nunca coma alimentos después de la fecha de caducidad, incluso si se ve y huele bien, ya que podría enfermarlo gravemente".

Pero Gavin, que no tiene condiciones de salud subyacentes que podrían hacerlo aún más vulnerable a los efectos de la intoxicación alimentaria, y mantiene sus alimentos en un refrigerador bien regulado, no parece inmutarse.

Su primer experimento fue en febrero de 2022, que involucró cuatro huevos, probablemente también habría desanimado a la mayoría de las personas, y uno finalmente se convirtió en aguanieve verde.

“Sabía desde hace muchos años que los huevos duran mucho más que su fecha de caducidad. Es algo que descubrí hace unos 10 años. En mi opinión, los huevos son un alimento al que la gente le tiene un poco de miedo. No creo que nadie quiera comer huevos que están apagados”.

A manera de broma llamó a dos huevos Oswald y Olivia, que puso en agua después de su fecha de caducidad para ver cuándo flotarían, lo cual indicaría que estaban podridos.

Para el 12 de mayo, los huevos estaban 73 días más allá de su fecha de consumo preferente.

Olivia y Oswald habían comenzado a flotar, pero uno de los huevos de repuesto que había guardado en el refrigerador no flotó tanto y aún estaba bajo la superficie del agua.

"Los abrí para verificar, y uno de los huevos flotantes se había convertido en baba verde pero no olía, curiosamente. Pero después de abrir el huevo de repuesto que no flotaba completamente y después de olerlo, decidió que estaba 'perfectamente bien'".

“Lo freí y estaba delicioso”, aseguró el hombre vientre de titaneo

Si bien Gavin no aboga por que las personas arriesguen su salud al comer alimentos que ya han pasado su fecha preferente o caducidad, insta a las personas a usar sus sentidos y mirar y oler la comida antes de tirarla.

