"Hoy decido romper el silencio": Sam Barrios, influencer de Guanajuato, denuncia violencia de su expareja

"No hay palabras para consolar lo que estás pasando, sin embargo, de todo corazón te ofrezco nuestro apoyo y acompañamiento sumado a la Red de Espacios Seguros 'Mujer a Salvo', donde encontrarás toda la ayuda médica, psicológica y legal y todo aquello que tú consideres necesario", le dijo la alcaldesa de León a la influencer.

"Estoy cansada de quedarme callada o agachar la mirada durante todo este tiempo, o el simple hecho de ser juzgada sin saber la situación de todo el daño que esta persona me hizo tanto psicológico y físico. Y es por eso que hoy decido romper el silencio, porque esta persona me amenaza de matarme o hacerle daño a mi familia, ya estoy cansada de cada una de sus amenazas, manipulaciones y chantajes ", añadió.

"Es muy difícil para mí expresar, hablar de mi situación, no tengo las palabras concretas para hecerlo por la violencia que mi expareja ejerció en mí durante más de un año ", relató la influencer de Guanajuato.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.