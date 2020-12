Hoy es el Día del Otaku, pero ¿Qué es y por qué cada vez hay más?

Japón.- Aunque no es un día oficial, pero de acuerdo con las redes sociales, el día de hoy 15 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Otaku ¿pero qué es?

De acuerdo con los científicos de DEBATE (el redactor de esta nota, que también es otaku), el término se "otaku" se define como a una persona fanática o con aficiones obsesivas por la cultura japonesa y cualquier tema, como juegos, música, afición, manga, películas, series, informática, etc, todo relacionado al anime y manga (monos chinos).

El término fue creado por un humorista de nombre Akio Nakamori, en un discurso público de su obra en la revista Manga Burikikko en 1983, el término otaku tiene una connotación peyorativa como los términos "friki, geek o nerd, pero también es sinónimo de fan.

Sin embargo, hay varios tipos de otakus, muchos pueden ser fan del anime pero no de los videojuegos o hacer "cosplays" (disfrazarse de algún personaje) pero no leer los mangas.

Recientemente los jóvenes se sienten identificados con ser otakus, ya que ver anime cada vez es más fácil por los servicios de streaming y esto llega a generar como un cierto tipo de admiración a algunos personajes o buscan más contenidos de alguna serie que les gustó, como el caso de animes más populares en estos momentos como serie Naruto, One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer, etc que son caricaturas de peleas similares a Dragon Ball, ya que quién no creció viendo las aventuras de Gokú.

Otro tipo de otakus son los que se dedican a los videojuegos, como el caso de los jugadores de Pokémon, Fire Emblem, Smash, The Legend of Zelda; porque tienen diseños en ese estilo.

Cabe señalar que hay niveles de fanatismo exagerado, llegadon al punto en que los otakus tienen "novias ficticias" denomidas "waifus" o si son masculinos el personaje al que se siente atraídos, son llamados "husbandos", por lo que los otakus buscan tener mercancía de su respectivo personaje favorito.

En México cada vez más jóvenes, antes de la pandemia, acudían a sus respectivas "frikiplazas", centros de reunión donde acudían con amigos a ver los concursos de cosplays o los eventos que se realizaban

Hay un sin fin de temas para hablar respecto a lo que es es un otaku, pero quizá nunca terminaríamos.