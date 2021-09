INE critica la reforma electoral de AMLO con VIDEO de Spider-Man: No Way Home

México.- La reforma electoral es uno de los tantos temas que ha promovida la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, y aunque no todos entienden realmente su trasfondo, el Instituto Nacional Electoral lanzó una crítica a la iniciativa al más puro estilo de las redes sociales.

El INE, mediante su cuenta de Tik Tok, ha intentado llegar a los más jóvenes con videos que hablan sobre política pero que a su vez usan temas en tendencia. En esta ocasión retomaron un fragmento de la cinta “Spider-Man: No Way Home”.

En el material se ve a Peter Parker (Hombre araña) hablar con el Doctor Strange sobre la necesidad de una reforma electoral en México, claro, con voces adaptadas para que no desentonen con los icónicos personajes.

Durante el video Spider Man pregunta si es necesaria la reforma, a lo que su interlocutor responde: "Peter, las elecciones en México ya funcionan". Tras esto, el sobrino del tío Ben expresa un "¿tons no?.

"No arreglas algo que ya funciona", respondió el Doctor Strange, para después guiñar un ojo y dar paso a a la música usada por Marvel y el logo de su nueva película “Spider-Man: No Way Home”.