"Imbécil, adefesio", Maestro insulta a su alumna por clase virtual en Perú

Ayacucho.- Un profesor identificado como Regis Huamán no soportó más lo que consideró como burlas por parte de una alumna y le insultó en plena clase virtual de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en Perú.

El docente del instituto educativo ubicado en Ayacucho llamó "imbécil" y "adefesio" a la joven por reír durante una de sus explicaciones, hecho que causó gran indignación entre la comunidad y que se volvió viral en internet.

"¿Quién es esa imbécil que habla así? ¿De qué se ríe? Una chibola adefesio que no sabe nada, a mí discútame con razones", expresó Regis Huamán con tono de enojo.

Además, el profesor también señaló directamente a una joven de nombre Isabel Palomino Hernández, a quien pidió que "nunca se repita" refiriéndose a la distracción mientras él imparte su clase.

"Isabel Palomino Hernández que nunca se repita, no estés cojoneando conmigo. Yo estoy acá hablando de ciencia, no estoy hablando de estupideces. Históricamente nos han deformado el cerebro, no nos dan opciones", agregó antes de explicar que él ya decidió dejar de ser estúpido al salir de una religión.

Otra de las frases que indignó fue la siguiente: "si quieren seguir siéndolo (estúpidos) es una cuestión personal, pero no digan que Regis Huamán no se los dijo".

Tras una breve charla sobre religión, también despotricó hacia partidos políticos de Perú, entre ellos el "Partido Morado, y el partido de Keiko (Fujimori)", refiriéndose con este último a "Fuerza Popular".