¡Increíble! Así luce Mónica Murillo en la actualidad; la primer influencer de Metroflog

México.- Es imposible no recordar con una enorme sonrisa en la cara, aquellas redes sociales que nos atraparon por primera vez en el mundo del Internet, algunas eran Messenguer, My Space, Fotolog y otras más. No obstante, entre ellas había una en particular llamada Metroflog, la cual dio lugar a los primeros influencers de la época, entre ellos Mónica Murillo, una joven sonorense que marcó la vida de muchos adolescentes a mediados del 2000.

Apenas y la joven publicaba una fotografía en su Metroflog, su seguidores la llenaban de comentarios y hasta terminaban saturándola, ya que este red social solo permitía un numero determinado de comentarios en cada publicación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mónica llegó a ganarse el corazón de miles de usuarios de diferentes partes del país e incluso del mundo, pues además de ser una joven muy bella, su simpatía la hacía única.

En su perfil de Metroflog "Mon¡¡ca Mur¡llO", la joven en ese entonces de 20 años de edad, se describía como una chica extrovertida que amaba ir a la playa y que por desgracia se había visto en la necesidad de dejar ir al amor de su vida. Otro detalle, es que justo como sucede hoy en día, Mónica también se enfrentaba a soportar criticas y especulaciones por parte de personas que solo querían dañar su imagen.

Cabe señalar que desde antes, Mónica ya venía cosechando fama en su cuenta de "Hi5", desde que tenía 16 años. Sin embargo, fue realmente Metroflog la que la hizo crecer a pasos agigantados.

Hoy en día, poco queda de aquella Mónica Murillo que adoraba escribir mezclando minúsculas y mayúsculas, además de colocar diferentes signos para simular algunas divertidas caras, pues en ese entonces aun no llagaban los benditos emoticones.

Y es que como las redes sociales iban cambiando con el tiempo, ella también tuvo que actualizarse. En la actualidad cuenta con 29 años de edad y sigue siendo una celebridad para muchos, ya que en su perfil de Instagram tiene más de 330 mil seguidores. Además, de acuerdo a información que ella compartió en esta plataforma, se dio el tiempo de estudiar una carrera de Derecho en la Universidad de Sonora y ya cuenta con su titulo de abogada.

Un detalle que sigue intacto, es su belleza, pues esa jamás estuvo en discusión. Por si fuera poco, intenta llevar una vida llena de ejercicios y buena alimentación, por lo cual luce una figura envidiable que le ha abierto las puertas al mundo del modelaje.