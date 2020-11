Increíble, captan impresionante "Fuego de San Telmo" en pleno vuelo

Rusia.- La vida nunca dejará de sorprendernos, no importa donde nos encontremos siempre tendrá algo para mostrarnos, incluso si volamos a miles de metros del suelo, es decir, en los aviones también ocurren situaciones extrañas, como la mujer que abrió la puerta de emergencia y caminó sobre el ala, o a veces momentos incómodos como la mujer que fue bajada por no usar mascarilla y tosió sobre los pasajeros, sin embargo, en esta ocasión se trata de algo impresionante y sobre todo natural; captaron un Fuego de San Telmo en pleno vuelo.

Fue una azafata originaria de Rusia, quien logró captar el insólito momento con su teléfono celular, posteriormente lo publicó en su cuenta de Instagram y en cuestión de horas se volvió viral en Internet. En las dramáticas imágenes se puede ver perfectamente el extraño fenómeno natural conocido como Fuego de San Telmo, el cual sin duda puede atemorizar a cualquiera que no tenga conocimientos sobre el mundo de la aviación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el video viral grabado desde la cabina se ven las impresionantes ráfagas que a primera vista podría pensarse que son relámpagos. En la descripción de la publicación la auxiliar de vuelo explica estos fenómenos son bastante comunes al igual que tormentas eléctricas, turbulencias o formaciones de hielo.

Seguramente después de ver el video estarás pensando en no volverte a subir a un avión nunca más, sin embargo, los especialistas no lo consideran como algo peligroso ya que normalmente no causa ningún tipo de daño a la unidad, salvo un que otro susto a los pasajeros.

"Este es un fenómeno raro que ocurre cuando el campo eléctrico en la atmósfera es fuerte. Las luces de San Telmo pueden aparecer en los mástiles de los barcos, a menudo aparecen en las cimas de las montañas, en las líneas eléctricas, las copas de los árboles altos y las agujas de las iglesias", explicó detalladamente la azafata en su publicación.

Según los especialistas en Fuego de San Telmo es un meteoro ígneo que consiste en una descarga de efecto corona electroluminiscente, es por eso que algunos lo confunden con relámpagos. Este fenómeno ocurre por la ionización del aire dentro del fuerte campo eléctrico que originan las tormentas eléctricas.

Como era de esperarse esta publicación se compartió en diferentes plataformas de Internet, generando gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes reconocieron que si miran el Fuego de San Telmo durante un vuelo se morirían de miedo, asimismo, otros valientes manifestaron sus deseos de verlo de cerca algún día.

Cabe señalar que para algunos internautas el video resultó ser bastante relajante pues la azafata se tomó el tiempo de agregar una canción al video, además de la tranquilidad que proyecta el piloto mientras dirige el avión.