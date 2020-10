Increíble, gallo de pelea mata a un policía durante operativo anti-covid

Filipinas.- No cabe duda que para la muerte no hay excepciones, pero sobre todo, algo que está bastante claro es que llega cuando menos lo esperas. Un policía originario de Filipinas, murió durante un operativo en una pelea de gallos ilegal después de que la filosa hoja de un gallo le cortara la arteria femoral.

El extraño accidente ocurrió el pasado lunes en la provincia central de Northern Samar, cuando el teniente Christian Bolok, intentaba recoger un gallo de pelea como prueba del evento ilegal, sin embargo, este se sacudió y su hoja golpeó su muslo izquierdo provocando que se desangrara, explicó el jefe de la policía provincial, coronel Arnel Apud al medio extranjero AFP.

"Fue un desafortunado accidente y una mala suerte que no puedo explicar. No podía creerlo cuando se me informó por primera vez. Esta es la primera vez en mis 25 años como policía que pierdo a un hombre debido a la espuela de un gallo de pelea". dijo Apud.