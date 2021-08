¡Increíble, nuca lo había hecho! Hermano hace majestuoso vestido de graduación para su hermana

Filipinas.- Maverick Francisco Oyao, un joven estudiante de universidad, se ganó el corazón de los usuarios de redes sociales, al compartir el majestuoso vestido de graduación que le regaló a su hermana, y que además elaboró con sus propias manos de ingenio.

Lu Asey, la hermana de Maverick Francisco Oyao, estaba apunto de graduarse, pero había un problema que podía empañar el importante día, sus padres no tenía dinero para comprar el vestido de graduación de su hermana, así que se dio a la tarea de hacerlo el mismo.

Sin antes hacer confeccionado un vestido, ni tener idea de como hacerlo, lo primero que hizo Maverick fue recopilar suficiente información de Internet, exactamente, en Google y YouTube, y aunque estaba nervioso por el nuevo proyecto, no dejó que eso detuviera sus planes de hacer el mejor vestido de gala para su hermana.

Busco en YouTube y en Google sobre diferentes tipos de vestidos de baile, especialmente la colección de primavera y verano de Michael Cinco, y empiezo a conceptualizar, escribió.

Luego de elegir la idea del vestido, esbozó su propio diseño, el tema de la fiesta era baile de invierno, así que, optó por los colores blanco y azules, y con un poco de ayuda de su madre, Maverick, cosió lentamente el atuendo pieza por pieza.

Cabe mencionar que Maverick estudia la licenciatura en artes y cultura, lo que ayudó a ponerle algo más que imaginación a su increíble diseño.

Maverick, quiso compartir en su red social todo el proceso de su creación, sin imaginar que está se haría vial, y en todo el mundo se conocería "La historia no contada de un amoroso [hermano mayor]", como lo escribió en su publicación

"La historia no contada de un amoroso (hermano mayor)", escribió. "No esperaba poder hacer esto a tiempo. Incluso dudé de si podía hacer esto o no porque el concepto es diferente de lo que ya se está haciendo. Pero Dios es realmente bueno. No me abandonó".

Ahora, después de casi un año, la historia conmovedora y el asombroso vestido, han conmovido al mundo, tanto así que la publicación de Maverick en Facebook se volvió viral con más de 92 mil me gusta y 74 mil acciones.

Espero hacerte feliz este día de San Valentín. Aunque no obtuvimos tu deseo del mejor vestido, pero para mí fue el mejor vestido y el mejor porque lo estás usando. Tu hermano te ama mucho, el amoroso chico

