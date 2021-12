¡Increíble!, perro ataca con un bloc a un cobrador de Coppel

México.- Para proteger a su dueño de los cobradores un perro pitbull le lanzó un bloc de concreto desde un segundo piso a un cobrador dejándole una herida en la cabeza, la historia fue compartida por medio de redes sociales por la víctima.

Fue Ian Wayne quien compartió por medio de su cuenta de Facebook el presunto ataque que recibió por parte de un perro pitbull, el cual, de acuerdo a lo que el usuario compartió, este estaba en el segundo piso de una casa y le lanzó con un tabique.

Este hecho presuntamente se registró el pasado 03 de enero en el Estado de México, en la publicación vienen acompañadas de fotos de la lesión así como del perro cargando el pedazo de bloc de concreto.

"Buenas tardes, quiero hacer una denuncia ya que el dia de hoy 2 de enero de 2021 aproximadamente a las 5 pm un perro de raza pitbull color café me arrojó un tabique desde el segundo piso de una casa, me abrió la cabeza pero afortunadamente no pasó a mayores, quiero que compartan ya que el agresor de esta propiedad no se quizo hacer responsable de lo sucedido, diciendome simplemente "F bro".", mencionó Ian en su cuenta de Facebook.

La historia de Ian causó gran impacto y gracia entre los usuarios, unos no creyeron la historia de Ian otros más dijeron que el animal sufría de maltrato por estar en la azotea ya que no es un lugar para un animal.

A pesar de la controversia que causó estas imágenes e historia en redes sociales cabe aclarar que la situación no fue verdadera, afortunadamente el joven se encuentra sano y la imagen del perro es una que ha circulado en redes sociales desde hace tiempo.