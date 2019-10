Infiel es sorprendido por su esposa al presentarle a su novia (VIDEO)

México.- ¿Alguna vez has sospechado que tu pareja es infiel?, o peor aún tu eres infiel... si estás en la segunda situación debes de acomodar tu vida y no hacer lo que no te gustaría que te hicieran.

De lo contrario si alguna vez te has cuestionado sobre la fidelidad de tu pareja podrías hacer lo que una mujer le hizo a su esposo luego de que se enterara que este tenía una novia.

Dicha situación se viralizó a través de Twitter y fue difundida en un video, mismo que hasta este momento ha alcanzado millones de reproducciones.

El material permite ver como una mujer y la supuesta novia deciden sorprenderlo en un parque ubicado en alguna parte de México.

El video deja ver como el hombre llega al lugar, presuntamente acompañado por quien sería su esposa, con los ojos vendados; ahí ambas mujeres se paran frente a él y le piden que se descubra los ojos.

Cabe señalar que este material quedó registrado luego de una tercer mujer acompañó a una de las parejas del hombre, con la finalidad de documentar lo ocurrido.

Al momento de que e hombre se quita la "venda" de los ojos, para su sorpresa tiene frente a él a las dos mujeres, su esposa y su novia.

Tras lo ocurrido queda completamente sorprendido e intenta huir del lugar, sin embargo una de las damas le llama cobarde, este se regresa y comienza a lanzar reclamos.

Hola mi amor, dice una de ellas.

Después ambas se llaman socias.

El hombre le reclama a su esposa cuestionándole "qué te dije, qué te dije".

Por último las mujeres le dicen a Miguel que no vuelva a marcarles y simplemente lo dejan ir.

PUEDES VER EL VIDEO MÁS ABAJO.