Influencer Yeferson Cossio se pone implantes de pecho para cumplir reto

Colombia.- El influencer colombiano Yeferson Cossio, desató polémica luego de cumplir un reto de ponerse implantes de pecho.

"Sí a todo" es el lema que caracteriza a Yeferson Cossio, quien se distingue en redes sociales por hacer bromas, retos y a veces obras de caridad; sin embargo esta vez decidió colocarse implantes de seno, mediante procesos quirúrgicos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El influencer compartió el proceso en sus redes sociales, en los cuales es muy activo, y tiene más de 3 millones de seguidores.

Leer más: Ciclista roba celular a un mujer en Brasil; el novio lo persigue y lo atropella

La razón por la que Yeferson Cossio se colocó los implantes fue por una apuesta que hizo con su cuñado Jhoan López, esposo de su hermana, y quien también se sometió a este procedimiento.

El reto consistía en que Yeferson Cossio conseguía la histórica suma de 3 millones de seguidores en Instagram, Johan López tendría que ponerse los senos, y debido al inminente éxito del influencer en redes sociales, en un par de semanas logró cumplir llegar a la cifra, asú que su cuñado tuvo que operarse y por diversión, también o hizo Yeferson Cossio.

"Si pierdo este reto que me puso @jhoan.lopezl me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar: 'ah, una vez perdí una apuesta y me puse untas tetas enormes'. No estoy preocupado"

Dijo Yeferson Cossio.

El cuñado de Yeferson Cossio tiene 1.1 millones de seguidores en la misma plataforma, y tuvo que realizarse la cirugía para ponerse un par de implantes de silicona.

Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito: ¿conocen a alguien que haga reos más pesados que yo en Instagram?

Escribió el influencer quien es conocido por algunas controversias.

También compartió un video de sus "senos nuevos" en el que aparece mostrando sus prótesis y las muestra a sus seguidores.

También compartió el video en el que estaba en cirugía anestesiado para ser intervenido quirúrgicamente para colocarse las siliconas.

Yeferson Cossio mostro sus pechos en video para demostrar que no es un montaje, como muchos internautas le dijeron y aseguro que varios conocidos le dijeron que "cómo iba a ser tan loco de ponerse implantes mamarios", pero él los dejó callados con su resultado, todo sea por tener más likes y seguidores.

Leer más: El gran 'Deepfake' de Tom Cruise que se volvió viral en TikTok VIDEO

Por otro lado, el cirujano que realizó la intervención quirúrgica, también publicó varias imágenes en sus redes sociales, ya que la familia del influencer terminó muy contenta con los resultados.