Ucrania.- Una descomunal relación sostienen los influencers ucranianos Mila Makhanets y Pasha Pal, pues ella tiene apenas ocho años y él once, lo que no ha sido para nada buen visto, no sólo por las cortas edades y las diferencias, sino por algunas fotografías que han compartido que, aseguran internautas, no son para nada para jóvenes de su edad.

Los influencers de origen ucraniano son protagonistas de un gran escándalo tras hacer pública su relación a través de las redes sociales, en donde cuentan con una gran cantidad de seguidores, pues durante la era digital han alcanzado un gran reconocimiento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Apenas a sus ocho años de edad, la niña trabaja como modelo y promociona varias marcas en sus redes sociales, es decir, cuenta con patrocinios, ya que cuenta con más de medio millón de seguidores, una considerable cantidad para su corta edad.

Leer más: Empresa paga hasta 70 dólares la hora por crear jardines en Minecraft

Es a través de sus respectivos perfiles en donde se pueden encontrar fotografías de ambos juntos donde se sostienen de las manos, aparecen juntos en diferentes salidas, desde la cama o con sus amigos, lo que no ha sido para nada bien visto y las críticas se van en contra de sus padres.

Fue Mila quien dio el primer paso en sus redes sociales, presentando a Pasha como su novio, pero fueron unas imágenes subidas de tono las que causaron una gran polémica, por lo que la niña decidió eliminarlas de sus redes sociales de inmediato.

Influencer de 8 años presenta a su novio de 13 y su historia de amor escandaliza las redes. Foto: Instagram

Según contó, todo se había tratado de un reto que estaba cumpliendo, en donde reveló que habían dormido juntos después de cumplir el popular desafío de las 24 horas juntos. "Nuestro día está llegando a su fin y nuestro desafío son las 24 horas con cadenas también. Dormimos dos horas por la noche y ya estamos cansados", contó la niña.

Pese a que las fotografías fueron eliminadas de la plataforma, usuarios de Internet criticaron las acciones de la pequeña, ya que en una de estas aparecía besando en la boca a su novio; además, se mostraban pasando momentos juntos un tanto subidos de tono.

Mila tiene apenas ocho años de edad, pero su novio trece. Foto: Instagram

La madre de Mila, ante las críticas, le restó importancia a lo que sucedió, mientras era señalada de sexualizar a su hija de apenas ocho años, lo que dejó en claro que era un problema de ellos; así que dijo que "es su vida y lo resolverán por su cuenta", de acuerdo a un medio internacional.

Leer más: Mujer que tosió a Uber en la cara podría pasar hasta 16 años en prisión y pagar multa

La diferencia de edad entre los menores es evidente, pues ella apenas es una niña mientras que su novio un adolescente, lo que no ha sido para nada bien visto por los internautas y parte de sus seguidores. Además, la idea de que una niña esté en una relación a su edad tampoco ha sido para nada del agrado de algunas personas.

Una ola de críticas se ha desatado en las redes sociales por la relación de los influencers ucranianos. Foto: Instagram