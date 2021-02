Influencer es atacada en Instagram por tatuar a su gato y ella responde: "La vida del gato es mejor que la tuya"

Ucrania.- La influencer ucraniana Elena Iwanickaya fue atacada en Instagram y acusada de abuso animal luego de que publicara una foto de su gato Sphynx tatuado con la leyenda "Los enemigos extrañaron a Yasha", lo que hizo enojar a las personas que la siguen.

Yasha, fue tatuada en el año 2017, sin embargo, tres años después, los usuarios de la red social siguen muy molestos con la entrenadora de belleza de Ucrania, quienes no dejan de acusarla de crueldad animal, incluso, en su publicación etiquetaron a PETA en las redes sociales, a lo que ella visiblemente molesta respondió "la vida del gato es mejor que la tuya".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El tatuaje del gato, es del dios egipcio Anubis, el dios con cabeza de chacal del más allá. En su defensa la influencer dijo que antes de hacerlo, había consultado a un veterinario, y además tenía un veterinario presente mientras le realizaban el tatuaje.

Leer más: Conoce al Nanocamaleón: el reptil más pequeño del mundo

Iwanickaya dijo que el gato fue anestesiado y el tatuaje penetró de 1 a 2 milímetros en la capa superior de la piel, según lo publicado por Daily Mail de 201, aseguró que después del procedimiento se comportó normalmente y siguió con su vida normal.

En su cuenta @elenaiwt, donde la influencer de fitness tiene 72.800 seguidores, recibió innumerables comentarios negativos por el tatuaje de su gato, como por ejemplo el del usuario @stnwalkers. “¡No es un instrumento cruel para embellecer a un animal! Usted está enfermo."

Lástima que a pesar de tener un cuerpo tan hermoso, te gastes un poco de cerebro tatuando a un animal inocente para que luzca 'glamorosa', comprometió @ payro_maria25.

Al respecto, la portavoz policial Natalia Chovpylo dijo: "Si establecemos que el animal fue torturado, abriremos un caso penal", sin embargo Iwanickaya nunca fue acusado de crueldad animal.

Yasha, el gato de la influencer Elena Iwanickaya. Foto: Captura

Cabe mencionar que en Ucrania, no existe ninguna ley que prohíba específicamente los tatuajes o las perforaciones, no obstante, existe una ley de 2006 que establece que está prohibido "obligar (a) a los animales a realizar acciones que no son naturales para ellos y que podrían causarles lesiones", informó el medio Daily Dot.

Leer más: Perritos enamoran en TikTok al brincar al ritmo de la música con globos amarrados en su cuello

Por otro lado, en Estados Unidos, se tienen leyes contra la crueldad más estrictas. En 2014, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó un proyecto de ley que protege el daño innecesario de las mascotas al prohibir perforar y tatuar a las mascotas con fines cosméticos.

Las excepciones incluyen etiquetas y tatuajes con fines de identificación o beneficio médico. Cualquier procedimiento deberá ser realizado por o bajo la supervisión de un veterinario autorizado.