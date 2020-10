Influencer muere por Covid-19 después de decir a sus seguidores que la enfermedad no era real

El influencer fitness, Dmitriy Stuzhuk, murió a la edad de 33 años por complicaciones relacionadas con COVID-19. La ex esposa de la estrella de las redes sociales Sofia Stuzhuk, quien vive con tres de sus hijos, confirmó su muerte en una publicación detallada de Instagram el sábado 17 de octubre.

"Sí, no tuvimos una buena relación. Sí, existieron muchos problemas. Pero esta relación nos ha dio mucho", compartió Sofía en ruso, que ha sido traducido al inglés. "Hemos vivido y experimentado mucho contigo. Estuviste ahí lleno de dolor y alegría ... Estaré agradecida por tu vida por nuestros tres hermosos hijos".

Continuó: "Ya no estamos juntos, pero no hay daño en lo más mínimo". "Lo siento ... lo siento. Gracias por todo, mi persona importante, mi maestro principal, mi guía, el padre de su hijo ".

Al final, ella escribió: "Tú eres nuestro ángel de la guarda, y tu amor siempre protegerá a nuestro ángel. Darse cuenta es doloroso. Dima Stuzuk".

A principios de semana, Dmitriy informó sobre su salud para su millón de seguidores en una publicación de Instagram.

"CORONAVIRUS" "COVID", Día 8” así comenzó su pie de foto en la foto. ." Como todos saben por las historias, tengo coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez tengo el entusiasmo de escribir al menos algo. Quiero compartir mi condición y advertir a todos de manera convincente: también creí que no había covid, hasta que no me enferme.”

Según información proporcionada por el diario The Sun, el influencer se contagió del Coronavirus en un viaje durante Turquía, por lo que fue trasladado a su natal Ucrania.