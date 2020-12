Influencer muestra su casa de 14 millones de dólares y se vuelve viral en Tik Tok

España.- Tik Tok se ha convertido en la plataforma de videos más popular de la actualidad, ya que funciona como un portal a cualquier parte del mundo, donde hasta la persona más sencilla puede alcanzar la fama rápidamente con solamente hacer buena química con los usuarios. Asimismo, otros la utilizan para hacer contenido divertido, algunos prefieren mostrar a sus mascotas, como el caso del perro que atacó a su dueño con un machete, e incluso muchos otros se dan a la tarea de compartir información valiosa como es el caso de algunos doctores y especialistas. Sin embargo, esta chica se ha vuelto viral en Tik Tok por compartir su villa llena de lujos, en especial su casa de 14 millones de dólares, y es que simplemente, ¡es bellísima!.

Bajo el ritmo de Baguettes In The Face, uno tema que también se ha vuelto popular en Tik Tok, la influencer muestra cada rincón de su bella propiedad, en menos de un minutos presenta las múltiples habitaciones, piscina, costosos vehículos, elegante sale y otras cosas que conforman el lugar.

Esta publicación ha generado casi 10 millones de reproducciones, además de gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los usuarios.

Repitan conmigo, yo voy a tener una casa así en unos años", "Un cuarto de esa casa en mi casa completa". "Me da igual, dónde está el perro o la mascota de compañía". "Siempre me he preguntado por qué quieren una casa tan grande si casi siempre quienes las pueden comprar, están solos". Comentaron algunos usuarios de Tik Tok.