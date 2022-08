Influencer que amenazó a restaurante por no darle comida gratis, llora y pide perdón. VIDEO

Ciudad de Vigo, España.-Luego que se hiciera viral por no pagar lo que consumió y de encima querer cobrarle al restaurante, según él por hacerle publicidad, el youtuber español, Borja Escalona, ahora aparece en un video, llorando y pidiendo perdón.

Esta historia se deriva de una transmisión que realizó el influencer en un establecimiento de empanadas al que acudió para contar su experiencia culinaria, sin embargo, al momento de pagar este se negó hacerlo y muy indignado dijo que él tendrá que cobrar la publicidad que le acaba de hacer al restaurante.

El video no tardó en viralizarse en redes sociales y tras una serie de ataques, el influencer compartió un video en donde dice que no se merece todo el odio que está recibiendo.

Pueden imaginar cómo ha sido, todo el odio que he recibido. No estaba preparado para todo esto que me ha venido y se me está haciendo un poco complicado”.

El hombre, a quien también You Tube le cerró su canal por estos hechos, contó que acudió a un bar con su esposa, pero el gerente los corrió porque no quería gente ‘indeseable’ en el establecimiento. De igual forma informó que su suscripción del gimnasio donde acudió fue cancelada.

He tenido que cerrar mis redes sociales, no he podido salir de mi casa, no me han dejado ir al gimnasio. España tiene un problema muy grande de odio y todo se ha focalizado en mí y es desproporcionado la cantidad de bullying que estoy recibiendo”.