Influencer se echa kola loka en los ojos por error; creía que eran sus gotas

Ciudad de México.-Un pequeño descuido fue motivo suficiente para que una influencer terminará en la sala de un hospital, tras echarse por error kola loka en los ojos tras confundirla con las gota para los ojos.

El video del trágico momento fue compartido en Tik Tok, por la usuaria mariabottle_, quien mostró el proceso que tuvo que realizar luego de que uno de sus parpados quedaron pegados impidiendo que pudiera abrir el ojo.

En el video se muestra como la joven es llevada al médico mientras que con un pañuelo en mano llora y lamenta haber confundido el pegamento de tipo industrial con las gotas para los ojos.

"Ya pasaron 24 horas, ya me pude quitar el parche, ahora si les voy a contar que pasó. Estaba con Dani y me iba aponer gotas en los ojos porque los tenía irritados, entonces abrí 'las gotas", menciona la influencer.

Quien agregó que tras realizar dicha acción se tiró al piso del dolor y tras revisar el recipiente, se dió cuenta que "era kola loka", y tras ello pidió a sus amigos que la llevaran a l hospital.

Explicó que tardo alrededor de 40 minutos en ser atendida, mientras ella se encontraba desesperada.

"Llegue al doctor, me cortaron las pestañas... me sacaron un pedazo gigante de kola loka que tenía adentro, que me cayó en toda la córnea".

Agregó aunque ya se encuentra en recuperación, aún sigue sintiendo dolor. Hasta el momento el video en Tik Tok ha acumulado más de 9 millones de reproducciones, 1.5 millones de reacciones y más de 14 mil comentarios, muchos de ellos deseando la mejoría de la joven.