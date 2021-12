¡Injusticia! Mesera recibe 100 mil pesos de propina y restaurante la despide por negarse a dividirla

"No entiendo bien cómo algo así pudo ocurrirle a una mujer tan dulce y bondadosa. Sin embargo, me comprometo a demostrarle que hay gente genial en el mundo que hará el bien cuando pueda", escribió.

La injusta noticia llegó hasta oídos de Grant Wise, que a través de Instagram expresó que lo sucedido le parecía muy triste, pues no entendía cómo eso pudo ocurrirle a "una mujer tan dulce y bondadosa".

A los pocos días de lo ocurrido, Ryan fue despedida del restaurante mediante una llamada telefónica, después de tres años trabajando allí. Oven & Tap aseguró que el despido de la mesera no tuvo nada que ver con que se haya negado a repartir su propina, aunque tampoco explicó el motivo.

" Tenía que entregar mi dinero en efectivo a mi jefe en turno, y luego me llevaría a casa el 20% ", explicó la mesera a medios locales.

Sin embargo, a los pocos minutos de recibir la cuantiosa propina, el gerente del restaurante le informó a Ryan que debía repartir el dinero entre todos los trabajadores del restaurante, incluso con quienes no atendieron al grupo de 44 empresarios.

