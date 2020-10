Insólito, captan a tarántula gigante devorando un ave. Video

No cabe que la naturaleza es asombrosa, a pesar de que en algunas ocasiones resulte bastante cruel para muchos, la verdad es que nos regala increíbles momentos, una prueba de ello es el siguiente video viral que ha comenzado a circular en redes sociales, se trata de una tarántula gigante que fue captada mientras devoraba a un ave.

La grabación que se publicó primeramente en Tik Tok, muestra como el arácnido pretende comerse al pájaro entero, sin embargo, al ser demasiado grande presenta algunas complicaciones, aun así el video no deja de ser asombroso pues los usuarios resaltaron el hecho de que probablemente tuvo que hacer un gran esfuerzo para cazarlo.

Probablemente pienses que este tipo de ataques por parte de las tarántulas no es nada normal, sin embargo, los expertos han dado una explicación al respecto. Debido que cuentan con una incapacidad visual por naturaleza, estos animales no suelen medir las dimensiones de sus presas, es por es que a veces no terminan nada bien, afortunadamente en ese caso para el arácnido todo terminó bastante bien.

Es importante mencionar que según los especialistas, no es que la araña este devorando todo el cuerpo del ave, sino que está succionando sus rectos licuados, es decir pequeños huesos y jugos internos, lo cual lo extrae con mucha paciencia.

Como era de esperarse esta grabación ya circula en diferentes plataformas de Internet, consiguiendo millones de reproducciones y gran variedad de reacciones entre los usuarios, quienes quedaron boquiabiertos con esta insólita acción.